Il Mattino - Osimhen sfida Juric e il Torino, vuole l'ottava vittoria consecutiva: è già l'idolo del Maradona grazie a Spalletti

Victor Osimhen è il protagonista del Napoli di Spalletti di questo inizio di stagione. Arrivano le ultime notizie e gli aggiornamenti de Il Mattino riguardo il calciatore e bomber azzurro che continua ad andare in gol, anche con la Nazionale nigeriana.

Napoli, i numeri di Osimhen

Partenza sprint di Victor Osimhen con il Napoli che ha messo a segno quattro reti in campionato, tre in Europa League. Il vero trascinatore del Napoli di Spalletti e non solo per i gol, ma soprattutto per lo straordinario contributo che sta dando alla squadra mettendo in difficoltà con la sua fisicità e velocità le difese avversarie. Anche a Firenze (dove non ha segnato) è stato decisivo procurandosi il rigore dell1-1. Adesso arriva l'esame Juric per lui.

Napoli Torino, Osimhen sfida Juric

Come riporta sempre il quotidiano Il Mattino in edicola oggi Osimhen può essere una delle chiavi anche della sfida contro il Torino di Juric. Perché i granata sono una squadra che pressano constantemente a tutto campo portatori di palla avversari e il lancio lungo immediato per Osimhen potrebbe consentire agli azzurri di creare una soluzione di gioco tra gli spazi. Victor sta benissimo atleticamente ed è tornato dalla Nazionale con altri gol fatti, è carico da un punto di vista mentale. Inoltre, il calcio di Spalletti a Napoli sta esaltando ancor di più le doti di Osimhen.

Osimhen idolo dei tifosi del Napoli

Osimhen ha conquistato i tifosi del Napoli con i suoi scatti e la generosità che mette su ogni pallone. C'è grande entusiasmo per il numero 9 azzurro al Maradona che ad ogni pallone toccato lo spinge sempre più dandogli carica. Ormai è già dimenticata l'espulsione alla prima di campionato contro il Venezia. Ora lui e il Napoli sfidano il Torino per l'ottava vittoria consecutiva in Serie A.