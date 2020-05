Osimhen-Napoli, la reazione della dirigenza partenopea al rilancio dell'Arsenal: c'è una convinzione negli uffici di Castel Volturno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come la forza economica del Napoli dovuta ai 142 milioni di riserve in bilancio sia un punto di forza nelle trattative di mercato visto che le altre squadre sono in difficoltà per l'emergenza Covid: "Per questo negli uffici di Castel Volturno non si sono spaventati neppure per la concorrenza dell’Arsenal, che proverà a trasformare in un’asta selvaggia la trattativa per il promettente centravanti nigeriano Victor Osimhen, 21 anni. Il Lille lo valuta 55 milioni e gli inglesi sono pronti al rilancio, come era successo nella scorsa estate per Pepé. Stavolta il finale della storia potrebbe essere tuttavia diverso e il merito è proprio della solidità economica: con il club azzurro comunque in prima fila per riscuotere da Sky i soldi dei diritti tv".