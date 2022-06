Osimhen verso la permanenza, CdM: c'è un aspetto fiscale che ne allontana la cessione

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen resta a Napoli. A meno di clamorose offerte (che non sono arrivate), il centravanti nigeriano sarà ancora il punto fermo dell'attacco a disposizione di mister Spalletti.

Del futuro di Osimhen ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, analizzando anche un aspetto fiscale dietro l'altissima richiesta da parte di De Laurentiis per cederlo (100 milioni):

Il mercato non sembra assecondare le richieste economiche del Napoli e c’è il Decreto Crescita. Osimhen è stato tesserato a settembre 2020, non ha completato i due anni di residenza fiscale in Italia e, dopo un’eventuale cessione, il Napoli dovrebbe restituire allo Stato il denaro frutto delle agevolazioni di cui ha usufruito in questi anni.