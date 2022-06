Osimhen, Arsenal sparito dopo l'offerta di 60 milioni: De Laurentiis ha ribadito un concetto

Calciomercato Napoli. Osimhen-Napoli un futuro da scrivere. Il centravanti azzurro, che ieri ha rilasciato un'intervista dalla Nigeria, dovrebbe essere ancora il perno offensivo della squadra di Spalletti. Il club di De Laurentiis non vuole venderlo se non per una cifra elevatissima (oltre 100 milioni) e ad oggi le pretendenti attendono sviluppi.

Osimhen Napoli calciomercato

Prezzo Osimhen, offerta Arsenal

Sul giocatore ha provato a lavorare l'Arsenal, ma il Napoli ha rispedito al mittente la prima offerta del club londinese. Di Osimhen ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino: