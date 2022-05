Osimhen-Napoli, l'addio si allontana: Spalletti lavora a delle novità tattiche per valorizzarlo

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen arriva da un'ottima stagione con la maglia del Napoli, la sua seconda. Nonostante qualche contrattempo legato agli infortuni, il centravanti nigeriano ha portato il suo fondamentale contributo per l'arrivo in Champions League. Le sue prestazioni hanno ingolosito diversi club europei, ma le altissime richieste di De Laurentiis ad oggi hanno fermato le trattative.

Osimhen Napoli

Osimhen-Napoli, idea di Spalletti

Osimhen dovrebbe quindi restare a Napoli anche la prossima stagione per completare la sua crescita in azzurro. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico Spalletti starebbe anche pensando ad alcune modifiche per esaltrare ancora di più il nigeriano: