Osimhen: "Futuro? Tutto può succedere, ci sono tante voci dalla Spagna o dall'Inghilterra"

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è uno dei gioielli del Napoli che fa maggiormente gola alle big d'Europa. Il centravanti nigeriano ieri ha segnato un poker nella gara vinta dalla sua Nazionale contro Sao Tomè e Principe, rilasciando anche alcune dichiarazioni al termine della sfida.

Osimhen ha parlato del suo futuro a Napoli, analizzando anche i rumors che vorrebbero una sua cessione in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole che sono state raccolte dall'edizione odierna de Il Mattino:

«Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto»