Futuro Osimhen, Il Mattino controcorrente: nessun incontro De Laurentiis-agente, ecco come stanno le cose

Ultime calciomercato Napoli. Osimhen a Napoli anche la prossima stagione? Iniziano i primi rumors di mercato per colui che rappresenta il pezzo pregiato del club di Aurelio De Laurentiis.

Per Osimhen, da più parti, si è letto di forti interessamenti dalla Premier League per cifre da oltre 100 milioni. L'edizione odierna de Il Mattino, invece, getta acqua sul fuoco:

Il mercato, quindi, resta solo sullo sfondo. Come è normale che sia per un attaccante che segna e di conseguenza piace un po' a tutti. Ecco perché durante la visita di Calenda di mercoledì a Napoli non c'è stato alcun incontro con il presidente azzurro De Laurentiis. Non c'era bisogno di parlare di futuro, perché al momento quello del suo giocatore è ancora legato a doppio filo con quello del Napoli. Poi, si sa, il mercato può essere imprevedibile e qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile da parte di un club estero (su tutti, quelli della Premier sembrano essere quelli più interessati), allora le cose potrebbero cambiare.