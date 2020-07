Osimhen-Napoli, ADL pronto ad investire 55 milioni di euro più bonus. Cdm: giovedì possibili novità, il Lille deve mettere i conti a posto

Ultime calcio Napoli - Il direttore sportivo Giuntoli lunedì pomeriggio è volato da Napoli verso Genova, poi ha pianificato il blitz a Olbia dove ha incontrato Osimhen, il Lille e il suo nuovo entourage.

Osimhen

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno:

"«Magari giovedì annuncio qualcosa», De Laurentiis aveva aperto uno spiraglio durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Dalle parole ai fatti, la trattativa ha raggiunto un’accelerata. Il Lille spinge, la Dncg (l’organismo che controlla lo stato delle finanze dei club francesi) ha sospeso la società del presidente Lopez e giovedì esaminerà i conti da mettere a posto proprio con la partenza di Osimhen. L’accordo di massina tra Napoli e Lille c’è, De Laurentiis è pronto ad investire 55 milioni di euro più bonus, al momento Ounas non rientra nell’operazione ma non è escluso che in futuro possa finire sull’asse Napoli-Lille. L’intrigo è nella fase decisiva: Osimhen ha scritto un’altra pagina di questo giallo, aggiungendo nuovi intermediari al suo entourage e ridimensionando i suoi storici procuratori. Victor negli ultimi giorni sembra aver abbandonato le sirene della Premier League, il blitz napoletano e gli incontri con Gattuso e De Laurentiis non erano stati sufficienti per il sì definitivo, il Napoli così ha compiuto un rilancio con una proposta d’ingaggio di 5 milioni lordi a stagione (3,5 di base fissa più bonus) più altri 2 di bonus alla firma. L’ultimo scoglio è la definizione dell’intesa con i nuovi intermediari tra ingaggio e commissioni. I suoi storici agenti potrebbero adire le vie legali nei confronti di Osimhen se dovessero individuare violazioni agli accordi scritti".