Napoli - Resta sempre vivo il ballottaggio tra Dries Mertens e Victor Osimhen in attacco per la sfida di questa sera contro la Roma. l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive a rigurdo: "Osimhen cresce e scalpita, certo, ma il centravanti sarà ancora Mertens. Uno dei totem di Rino: squadra che vince, del resto, non si cambia”