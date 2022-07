Osimhen: "La città di Napoli mi fa sentire importante: ci tengo a dire questa cosa ai tifosi"

Nella intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Victor Osimhen ha parlato anche del suo rapporto con la città di Napoli ed i tifosi della squadra di calcio allenata da Luciano Spalletti.

La sua Napoli: la città, il popolo, la vita.

«Mi piace tutto. Tanto. Quando esco, a piedi o in auto, la gente mi fa sentire veramente importante: mi saluta, mi incita. Una cosa che ho capito di Napoli è che la gente è pazza per il calcio e per la squadra. Il calore e il sostegno sono veramente pazzeschi e non mancano mai: i tifosi ci sono sempre a prescindere da come vanno le cose. Posso approfittare? » .

Prego.

«Voglio dire che li apprezzo tanto per quello che ci danno: con l'aiuto di Dio spero di fare bene in campo e ringraziarli ancora meglio. Voglio renderli orgogliosi di me. In questa stagione che comincerà a Verona saremo sempre più uniti: grazie tifosi del Napoli, grazie mille, di cuore»