Osimhen trascinato platealmente da Juan Jesus, voleva reagire alla contestazione dei tifosi!

Tutti in silenzio nel Napoli all'uscita dallo stadio. Come racconta Il Mattino, brutta scena per l'attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Osimhen-tifosi Napoli, scintille per la contestazione

"Uno dei figli di Spalletti è lì che aspetta il padre, convinto che sarebbero rimasti fino a martedì insieme. Ma Spalletti deve tornare subito a Napoli, senza perdere tempo. Osimhen ha le cuffie quando esce: è stato trascinato platealmente fuori dal campo da Juan Jesus perché voleva reagire alla contestazione dei tifosi"

Empoli-Napoli, il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17' st Cacace); Bandinelli (16' st Henderson), Asllani (25' st Stulac), Zurkowski; Verre (22' st Bajrami); Cutrone (21' st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1' st Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23' st Zielinski), Mertens (33' st Politano), Insigne (40' st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44' pt Mertens (N), 8' st Insigne (N), 35' st Henderson (E), 38' st Pinamonti (E), 42' st Pinamonti (E)

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1' pt, 6'st.

