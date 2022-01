Osimhen in panca per Napoli-Bologna? Gazzetta rivela: c'è uno spiraglio! Sarebbe un modo per tenerlo insieme al gruppo e stimolarlo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica molto spazio al possibile ritorno in campo di Victor Osimhen che oggi effettuerà una Tac di controllo dal professor Tartaro.

"Se oggi non sorgeranno problemi e Victor potrà allenarsi con continuità c’è uno spiraglio che possa andare in panchina a Bologna lunedì prossimo. Intendiamoci, sarebbe anche un modo per tenerlo insieme al gruppo e stimolarlo a un rientro che anche il ragazzo desidera avvenga al più presto. Perché ha voglia di giocare col Napoli e anche di riprendersi poi la nazionale che in marzo disputerà il playoff decisivo per il Mondiale. Più probabile che Victor sia disponibile il 23 gennaio contro la Salernitana".