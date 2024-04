Osimhen ha un tabù da esorcizzare al Maradona, dura da quasi tre mesi

Ultime notizie SSC Napoli - Il Frosinone, scrive la Gazzetta dello Sport, diventa un test di fondamentale importanza per le ambizioni del Napoli.

Il Napoli ovviamente si affiderà al suo numero 9, autore all’andata della sua prima doppietta stagionale, che aveva illuso i tifosi:

"Lo spirito della squadra campione d’Italia si è perso per strada, partita dopo partita di questo sciagurato campionato. Che da quattro mesi non festeggia per un gol di Osimhen al Maradona: il 16 dicembre contro il Cagliari.

Da allora, però, Victor è sparito dal tabellino dei marcatori delle gare interne del Napoli e sul volto dei bambini che indossano la sua maglia sugli?spalti è sparito?il sorriso"