Repubblica - Tre senatori del Napoli fanno da chioccia a Osimhen

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a Victor Osimhen:

"Osimhen ha dimostrato una certa confidenza anche nell’area avversaria. Il tutto accompagnato da una grande naturalezza, altra caratteristica dei campioni. Osimhen studia per diventarlo. I compagni di squadra hanno capito il suo talento e stanno facendo di tutto per velocizzare l’ambientamento: Mertens – prima della partenza con il Belgio – è già diventato un punto di riferimento, così come il capitano Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Tutti per Osimhen che ieri si è concesso una passeggiata alla Riviera di Chiaia e non ha negato un selfie agli appassionati".