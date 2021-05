Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un altro bel gesto di Victor Osimhen. Osimhen sfrutta ancora i social per una causa nobile, si è messo in contatto con un suo follower che gli ha chiesto di aiutarlo per acquistare una macchina da cucire, strumento fondamentale per sostenere la sua famiglia. Mentre per Politano arriva la notizia della convocazione di Mancini per l’amichevole di San Marino.