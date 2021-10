Gazzetta esalta Osimhen: crescita esponenziale, non è più solo un contropiedista! Chi lo criticava si è ricreduto

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un interessante focus sull'inizio di stagione di Victor Osimhen. La rosea sottolinea come il nigeriano abbia notevolmente ampliato il suo stile di giocate, come testimoniano i vari tipi di gol realizzati fino a questo momento (7 in 15 giorni):

Osimhen

L'evoluzione di Osimhen