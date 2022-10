Osimhen convocato per Cremona? CorSport: decisivo il test di stamattina

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport c'è la massima cautela su Victor Osimhen. Luciano Spalletti non ha deciso ancora se convocarlo per la trasferta di domani contro la Cremonese. L'allenatore non vuole assolutamente correre rischi inutili. il calendario è molto intenso, ci sarà bisogno di tutti. Osimhen è un patrimonio tecnico. Che non può essere perso a cuor leggero a lungo.

Osimhen gioca Cremonese-Napoli?

Secondo il Corriere dello Sport sarà decisiva la rifinitura di questa mattina. Se le risposte saranno positive allora l'attaccante potrà tornare a disposizione. Altrimenti si vedrà per la gara di Champions League contro l'Ajax.