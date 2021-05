Osimhen convince, Gazzetta: ormai è un punto di riferimento, che resti a secco dopo quattro gare consecutive conta relativamente

Ultime notizie Napoli - Il Napoli non poteva certo sperare che una squadra come l’Udinese concedesse le praterie sfruttate da Osimhen a La Spezia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il nigeriano ormai è un punto di riferimento nello sviluppo del gioco, che resti a secco dopo quattro gare consecutive conta relativamente. Viene cercato con palloni lunghi, ma anche sui calci piazzati in elevazione e comunque sulla palla arriva quasi sempre primo. Dopo mezz’ora lancio lungo di Bakayoko, in grande elevazione riesce ad appoggiare per Zielinski: il polacco gliela ridà di prima e Victor con un bel controllo orientato lascia sul posto Becao: Musso fa un mezzo miracolo, ma Piotr la mette dentro”