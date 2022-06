Cessione Osimhen, CdM: De Laurentiis intransigente sulla cifra, due top club monitorano il nigeriano

Notizie Napoli calcio. Osimhen è il fiore all'occhiello della rosa del Napoli. Il centravanti nigeriano viene valutato oltre 100 milioni da De Laurentiis che è pronto a privarsi del giocatore solo davanti ad un'offerta shock.

L’Arsenal e il Bayern Monaco hanno provato a farsi avanti per Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulla situazione dell'attaccante nigeriano:

"I Gunners hanno perso Lacazette, tornato al Lione a parametro zero e hanno fatto le mosse giuste per capire se fosse fattibile l’assalto ad Osimhen. Per il bomber azzurro serve un’offerta shock superiore ai 100 milioni e l’Arsenal non si è avvicinato a queste cifre.

Il Bayern Monaco, che vedrà probabilmente prima o poi Lewandowski trasferirsi al Barcellona, ha avuto dei contatti ma anche i bavaresi non si sono avvicinati alle pretese del club di De Laurentiis. Ci sono varie valutazioni che portano il Napoli a scegliere la linea rigida su Osimhen.