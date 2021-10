Osimhen-Anguissa assenti dal 1', Gazzetta: prove di Coppa d'Africa, il Napoli non appare così maturo per rinunciare alle certezze che si è costruito

Napoli Calcio - Prove di Coppa d’Africa per il Napoli? Il tecnico Luciano Spalletti all’inizio di Napoli-Spartak Mosca ha rinunciato ad Osimhen ed Anguissa. Per farli riposare un po’, certo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"È parsa una prova generale per gennaio quando i due, con Koulibaly, mancheranno per circa un mese. Il test ha dato esiti negativi. Perché il Napoli non appare così maturo per rinunciare alle certezze che si è costruito a fine estate. Domenica a Firenze serve riprendere il discorso interrotto, chiudendo l’episodio come tale in una notte da incubo. All’interno dello spogliatoio dovranno arrivare le risposte per non ricadere in vecchi vizi"