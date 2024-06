Oriali nuovo team manager del Napoli, presa una decisione su Beppe Santoro

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Roma fa il punto della situazione in merito all'arrivo al Napoli di Antonio Conte:

Oriali-Napoli, che fine farà Beppe Santoro?

"L’attesa è tutta per Antonio Conte, e tutto il resto appare oggi secondario. Eppure l’arrivo di Lele Oriali a Napoli è molto significativo. L’ex team manager dell’Inter e della Nazionale è stato fortemente voluto da Conte, tanto da “entrare” nell’accordo col club azzurro. Anche in azzurro ricoprirà il ruolo di team manager, che ha occupato proprio nell'esperienza con Conte all'Inter e in Nazionale, ma anche successivamente, sempre con l’Italia. Nazionale che ha lasciato dopo l’arrivo di Spalletti, che ha rivisto tutto l’organigramma. Oggi Oriali è fermo ed è pronto a ripartire. L’attuale team manager del Napoli, Beppe Santoro, dovrebbe restare in azzurro, ma con un ruolo diverso, probabilmente legato al settore giovanile: sua storica competenza. Tuttavia, essendo un personaggio di spessore, Oriali merita una trattativa a parte, condotta parallelamente con quella di Conte e che è ai dettagli. La sensazione e che l’annuncio di Oriali sia contemporaneo a quello di Conte, e non sembrano esserci dubbi sull’arrivo dell’esperto dirigente".