Ora vacanza, poi si pensa alla Juve, Repubblica: Spalletti spera nel recupero di alcuni infortunati ma c'è un possibile caso Osimhen

Il rompete le righe è stato immediato. Volti scuri nello spogliatoio nonostante le parole di incoraggiamento del presidente Aurelio De Laurentiis. L’appuntamento all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno è fissato giovedì 30. Luciano Spalletti ha bisogno pure di qualche “rinforzo”, frenato in questo periodo dagli infortuni.

Come riporta La Repubblica:

"Ogni riferimento a Fabian non è puramente casuale: l’assenza dello spagnolo è stata pesante. L’altra ovviamente è Lorenzo Insigne, in isolamento domiciliare a causa del Covid. Insigne naturalmente spera di esserci con la Juve per fare la differenza. Difficile, invece, che potranno rispondere presente all’appello Koulibaly, Anguissa, Ounas e naturalmente Osimhen. Notizie sul rinvio della Coppa d’Africa, al momento, non ce ne sono. L’ipotesi di uno slittamento a settembre non ha avuto conferme e la competizione pare confermata. Resta da capire se ci sarà pure Victor Osimhen, operato lo scorso 23 novembre per ridurre le fratture allo zigomo e all’orbita rimediate a San Siro contro l’Inter. Sarà il responsabile sanitario azzurro, Raffaele Canonico, a dare il via libera: dovrà verificare che le sue condizioni siano conciliabili con la possibilità di rientrare in campo già a metà gennaio. La Nigeria, da regolamento, può convocarlo ugualmente e verificare il suo stato di forma".