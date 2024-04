Ultime calcio - Durante la seduta di allenamento che si è svolta a Castel Volturno, alla presenza anche di Dries Mertens e in vista della gara di sabato con l'Empoli, mancava Kvara.

Kvara assente, Olivera spera in una convocazione

Il georgiano ha marcato visita per un virus gastrointestinale, come riporta Il Mattino. Oggi invece Olivera, fermo per un problema all’adduttore, farà una nuova risonanza ed ha messo nel mirino una convocazione per Empoli. Juan Jesus si è allenato regolarmente con il gruppo e si riprende una maglia da titolare.