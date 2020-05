Oggi il primo tampone per il Napoli, poi la ripresa graduale. Cdm: sanificato il centro sportivo, kit di allenamento già distribuiti e niente permessi, le regole da rispettare

Ultime calcio Napoli - Stare a casa per quasi due mesi non è stato semplice per nessuno, figurarsi per i calciatori stranieri che altrove in Europa hanno famiglie e in qualche caso anche figli. Il via libera a rivedere gli affetti stabili non vale per chi come i giocatori del Napoli ai quali non è stato finora concesso allontanarsi dalla città e che oggi si sottoporranno al tampone in vista della ripresa degli allenamenti.

Sanificato il centro sportivo di Castel Volturno, kit di allenamento già distribuiti e niente permessi

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: