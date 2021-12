Oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno dopo la sosta natalizia: prima i tamponi, poi in campo

Oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno dopo la sosta natalizia. Prima un giro di tamponi e poi in campo ad allenarsi, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Ci sarà anche Insigne, risultato negativo: come ha comunicato il club pure per Fabian, che dovrà rientrare dalla Spagna dove era in isolamento. Spalletti non avrà i convocati per la Coppa d’Africa oltre all’ultimo caso Covid (Lozano, rimasto in isolamento domiciliare in Messico). Dopo la sconfitta contro lo Spezia gli azzurri ripartiranno nella trasferta contro la Juventus. Tra molteplici problemi. Soprattutto in piena emergenza: out anche Mario Rui causa un turno di squalifica"