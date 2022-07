Nuovo restyling Maradona, lavori e corsa contro il tempo: tutte le novità

Napoli Calcio - Nuovo restyling per lo stadio Maradona. L’ennesimo ma necessario in vista della nuova stagione. E’ sarà anche corsa contro il tempo considerando l’avvio lampo per il prossimo campionato e soprattutto il debutto a Fuorigrotta il 21 agosto per Napoli-Monza.

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola: