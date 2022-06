Nuovo portiere Napoli, si riapre la pista Maximiano! Svolta nella trattativa con il Granada

Calciomercato Napoli. Una delle questioni più intricate per il Napoli riguarda il portiere. Ospina è in scadenza di contratto ed i segnali di rinnovo non arrivano, mentre Meret pare non avere tutta la fiducia che vorrebbe da Spalletti. Per questo motivo Giuntoli è al lavoro per cercare il sostituto (o i sostituti) ideale.

Luis Maximiano Napoli

Maximiano-Napoli, ultime calciomercato

Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Luis Maximiano, portiere di nazionalità portoghese che piace al Napoli. Attualmente al Granada, come riporta Il Mattino, ci sarebbe stata una svola nella trattativa: