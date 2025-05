Nuovo centro sportivo Napoli, ecco perché Succivo stuzzica De Laurentiis: i motivi

Ultimissime Calcio Napoli - “Ci sono due figure che hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l'altra, portando con sé anche i nostri agronomi per verificare se sotto ci sono dei rifiuti tossici, se c'è sabbia, se c'è acqua... in alcuni posti abbiamo trovato acqua e non ci rendeva possibile fare quel che vorrei, ovvero 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici”.

Sono state queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Radio Crc prima di Pasqua a proposito del nuovo centro sportivo della SSC Napoli, promettendo poi che entro il 1 settembre di sicuro inizierà i lavori dopo aver scelto la destinazione finale.

Nuovo centro sportivo Napoli, spunta anche Succivo

Intanto, tra le 18 varie opzioni citate dello stesso presidente, spunterebbe una nuova idea che risulterebbe il piano B a Qualiano che a oggi rappresenta l’ipotesi più calda: si tratta di Succivo, in provincia di Caserta e non lontano dalla stazione ferroviaria. Quindi comodo per i ragazzi delle giovanili ed è anche questo che fa gola al presidente del club partenopeo.

"C’è già stato più di un sopralluogo e il club azzurro potrebbe implementare il campo sportivo comunale, inaugurato a novembre, con la costruzione di una tribuna per ospitare le gare della Primavera che nella prossima stagione disputerà la Youth League, l’equivalente giovanile della Champions League", svela La Repubblica oggi in edicola.