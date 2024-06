Nuovo bomber Napoli: ecco chi ha chiesto Conte a ADL

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Napoli e insieme al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente De Laurentiis costruirà una squadra competitiva per tornare a far esultare i tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli: Conte ha chiesto un bomber a ADL

Svolta importante che arriva per il futuro del Napoli con il calciomercato che è pronto a decollare. Annunciati diversi nuovi acquisti, con il nuovo attaccante che arriverà per prendere il posto di Victor Osimhen che quasi sicuramente andrà via.

Da tempo stanno lavorando in casa Napoli per provare a sostituire degnamente il bomber nigeriano e secondo le ultime notizie da Repubblica, che arrivano per l'attacco, Conte ha chiesto a De Laurentiis un bomber completo: tecnico e fisicamente strutturato. Sembra l’identikit di Lukaku.