Nuovo allenatore Parma: niente Tudor, arriva un ex Inter

Ultime notizie - Il Parma ha scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Fabio Pecchia esonerato nella giornata di ieri dopo l'ennesima sconfitta. Si era fatto il nome di igor Tudor, ma l'allenatore ha declinato la proposta dei ducali. In panchina andrà un esordiente in serie A come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Nuovo allenatore del Parma

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ribaltone a Parma. Fabio Pecchia è stato esonerato e, per la sua successione, i ducali hanno scelto Cristian Chivu, ex tecnico della Primavera dell’Inter, libero dalla fine della scorsa stagione. L'allenatore romeno ha dato subito la sua disponibilità, dopo il rifiuto di Igor Tudor che anche ieri mattina non era convinto di accettare l'offerta dei ducali, nonostante il pressing incessante della proprietà. Da quanto trapela, l’ex Juve e Lazio era stato contattato anche nei giorni scorsi per un primo sondaggio esplorativo, ma la sua linea è sempre stata la stessa: vuole aspettare la chiamata di un’altra squadra, preferibilmente in lotta per l’Europa".