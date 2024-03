Nuovo allenatore Napoli, parte della dirigenza azzurra spinge per Palladino: il retroscena

Notizie Napoli calcio. E' già iniziato il toto-allenatore in casa Napoli: oltre al sogno Conte di De Laurentiis e l'ipotesi viva di Italiano (senza escludere la conferma di Calzona), ci sono altri due nomi che stuzzicano la dirigenza partenopea.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata anche sulle ipotesi Palladino del Monza e Gilardino del Genoa, con il primo che sarebbe ben visto da una parte della dirigenza azzurra:

L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che stanno conquistando una salvezza più che serena. In particolare c’è una parte della dirigenza che spinge per la candidatura dell’allenatore del Monza, che peraltro è anche di origini napoletane e soprattutto sembra il più propenso dei due a cambiare aria. Il Genoa, invece, ha fretta di blindare Gilardino con un rinnovo contrattuale, così da respingere le avances di club più blasonati, attirati dall’ottimo lavoro svolto finora.