Numeri alla mano, in Europa comanda Osimhen! Gazzetta: le sue cifre può vantarle solo un altro attaccante

Napoli Calcio - Numeri alla mano, in Europa comanda Victor Osimhen. Le sue cifre, nel mese di settembre, può vantarle soltanto Benzema, il centravanti del Real Madrid. Entrambi hanno realizzato 6 reti in 5 partite, mentre a quota 5 è fermo Haaland, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Un’indicazione che dice parecchio sulla forza di questo ragazzo che, con il Napoli, vanta già quattro reti in campionato e due in Europa League. E se si considera l’espulsione contro il Venezia, e la squalifica contro il Genoa, è facile calcolare che in campionato ha una media di un gol a partita. Il rendimento dell’attaccante nigeriano ha scosso, in positivo, l’intero ambiente napoletano"