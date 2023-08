Novità introdotta dallo staff di Garcia, ecco cos'è successo dopo il 90' di Napoli-Sassuolo

Ultime notizie Napoli - C'è ancora folla in mezzo al campo ben oltre il fischio finale di Napoli-Sassuolo. Mentre chi ha giocato si concede a taccuini e telecamere, chi è rimasto in panchina o poco utilizzato si esibisce in una partitina «sei contro sei» su parte ridotta del campo, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Altra novità introdotta dallo staff tecnico di Garcia