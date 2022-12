L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito allo stadio Maradona:

"Stadio Maradona, con apposita delibera approvata in giunta, sono stati stanziati 374mila euro per i lavori ai bagni destinati ai disabili. A questa somma va aggiunta la cifra di circa 2 milioni della Città Metropolitana deliberati al fine di realizzare la manutenzione straordinaria dello stadio per il mantenimento delle condizioni di sicurezza".