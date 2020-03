CorSport - Paura per Cristiano Ronaldo a Madeira: terremoto di magnitudo 4,5

Cristiano Ronaldo è tornato in Portogallo sia per l'emergenza Coronavirus che per stare vicino alla mamma colpita da un ictus qualche settimana fa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nel frattempo, ad agitare il soggiorno di Ronaldo a Madeira, dove l’attaccante della Juventus è volato qualche giorno fa per visitare mamma Dolores, reduce da un ictus, è intervenuto un terremoto di magnitudo 4,5 con epicentro a una cinquantina di km da Funchal. Fortunatamente non si registrano grossi danni nell’area interessata, ma non è proprio un periodo tranquillo per il fuoriclasse portoghese.