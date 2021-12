"Non possiamo perdere partite così: siamo il Napoli! E' solo colpa nostra". Cazziatone di Ghoulam ai compagni dopo lo Spezia

L'idea del Napoli era quella di chiudere l'anno in bellezza dopo vittoria con il Milan, ma più che brindare al girone d'andata e ai sogni scudetto dell'anno che sarà, alla fine il Napoli ha fatto fatica anche a trovare chi volesse stappare lo champagne. Come racconta il Corriere dello Sport, la notte con lo Spezia è tutta da raccontare.

Ultime notizie Napoli

"Sin dalla scena del brindisi natalizio proposto da De Laurentiis dopo la partita. Auguri di Buon Natale a tutti: pace, bene e poi un cazziatone di squadra con i fiocchi firmato proprio da Ghoulam come a marzo al Mapei, dopo il 3-3 beccato all'ultimo secondo con il Sassuolo. Fuori tutti e via: «Non possiamo perdere partite così: siamo il Napoli! E' solo colpa nostra». All'epoca portò bene, portò quattro vittorie consecutive: il miglior augurio possibile per un 2022 che partirà con la sfida dello Stadium con la Juve"