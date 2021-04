"Non l’ho visto giocare dal vivo, ma come lui nessuno mai". Lautaro Martinez per la prima volta al Maradona

Notizie Cacio - Nell’ottobre 1997, quando Maradona lascia il calcio dopo aver battuto il River, Lautaro Martinez ha due mesi e tre giorni di vita. E sì che in casa è cresciuto, come tutti gli argentini, nel mito di Diego. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Domani metterà piede per la prima volta in uno stadio che porta il nome del genio. Di quello che «non l’ho visto giocare dal vivo, ma come lui nessuno mai», disse un giorno alla Gazzetta. Allo stadio Maradona per blindare lo scudetto: se non è il massimo che un numero 10 argentino possa sognare, ci siamo evidentemente molto vicini. Lautaro è tarato sull’Inter e l’Inter è tarata su Lautaro. Sì, proprio così. Conte ha plasmato lo sviluppo del gioco intorno a Lukaku, ovvio. Ma non c’è mai stata una partita in cui l’allenatore abbia voluto/potuto fare a meno dell’argentino"