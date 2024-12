Non è il classico 0-1 per il Napoli: ecco nell'ordine i 4 miracoli di Milinkovic-Savic

Notizie Calcio Napoli - Finisce 0-1 a Torino, sì, ma questa volta è andata diversamente rispetto agli stessi risultati precedenti. Sebbene si sia vinto di misura, infatti, in realtà il le occasioni sono state diverse e il risultato poteva essere molti più rotondo.

Ecco quanto evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola:

Va allo stesso tempo detto che in più occasioni il Napoli si è visto sbarrare la strada da un miracoloso Milinkovic-Savic: il serbo disinnesca nell’ordine Lukaku (spettacolare tacco ravvicinatissimo al 9’), Kvara (colpo di testa all’incrocio dei pali poco prima del vantaggio di McTominay), Olivera (altra testata da pochi metri nel secondo tempo) e Simeone (fucilata in diagonale in pieno recupero).