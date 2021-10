"Non ho dormito per due notti. Ho pure pensato di aver sbagliato a denunciare, dispiace per quel ragazzo", Koulibaly e la reazione post Fiorentina-Napoli

Napoli calcio - Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Legia Varsavia dell'episodio di razzismo ai suoi danni all'Artemio Franchi di Firenze. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta alcune parole del difensore senegalese.

"Non si scherza col razzismo dipinto con cori da stadio. Non si scherza, perché c’è chi soffre intima così tanto da perdere il sonno. E se il disagio lo confessa uno grande e grosso come Koulibaly, bisogna credergli. Nel presentare la sfida di stasera con la Legia allo stadio Maradona, il difensore senegalese ha parlato per la prima volta dell’episodio disgustoso del 3 ottobre a Firenze. Al termine della partita vinta contro la Fiorentina, un tifoso gli urlò «scimmia di m…» e la reazione di Koulibaly fu rabbiosa e sofferta. "Non ho dormito per due notti. Ho pure pensato di aver sbagliato a denunciare e mi dispiace per quel ragazzo che è stato identificato"