Niente supplementari solo rigori per la Coppa Italia. Il Mattino: arrivano novità, Sky apre anche alle partite in chiaro della Serie A

Ultime calcio - Niente supplementari per le due semifinali e per la finale di Coppa Italia: nel caso, si andrà direttamente ai rigori. Il Consiglio della Lega di A ha approvato solo per questa stagione, una modifica al regolamento della Coppa. Per la finale del 17 giugno si andrà direttamente ai rigori se i 90’ finiscono in parità.

San Paolo Coppa Italia

Come riporta Il Mattino: