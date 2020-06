"Niente partite senza la rata", De Laurentiis contro SKY: il patron accende il dibattito sul nodo dei pagamenti in attesa della decisione del Tribunale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come De Laurentiis sia il presidente di serie A più deciso ad andare allo scontro contro Sky: "De Laurentiis non si ferma. Sin dall’inizio, assieme a Lotito, era stato il più deciso nell’andare allo scontro con Sky. A suo giudizio, le ingiunzioni avrebbero dovuto partire appena scaduto il termine di pagamento dell’ultima rata. C’è voluta qualche settimana in più, ma, nel frattempo, la Lega si è rivolta al Tribunale. Solo che il Giudice ancora non ha emesso il decreto e da Santa Giulia non è partito ancora nessun bonifico. Ebbene, se la pay-tv di Santa Giulia continuasse a non pagare, il presidente del Napoli vorrebbe togliergli il segnale: in sostanza, non potrebbe trasmettere le partite. De Laurentiis ha espresso il suo proposito, durante l’Assemblea, in un lungo intervento contro la tv di Santa Giulia. Ovvio che se fosse accolto diventerebbe assai complicato immaginare di recuperare il rapporto con lo storico partner. Peraltro, durante la riunione, sono emerse anche tutte le preoccupazioni per il prossimo bando, dopo la decisione di giovedì del Consiglio di stato, che ha ripristinato il divieto, per Sky, di acquisire contenuti in esclusiva per internet. Significa che esiste il concreto rischio che la serie A possa perdere valore".