Niente fughe all'estero per i calciatori del Napoli, Malcuit in isolamento: la sua compagna non è più riuscita a rientrare in città

Notizie calcio Napoli - Tutti i calciatori del Napoli sono rimasti in città, nelle loro abitazioni ad allenarsi. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il gruppo allenato da Gattuso è rimasto in città pronto a ripartire quando finirà l’emergenza:

“Tutti a casa i giocatori: di certo annoiati ma comunque ligi alle regole e alle misure preventive. Nessuna fuga all’estero, né da parte degli europei e men che meno dei sudamericani. Panico gestito e in qualche caso una rassegnazione consequenziale al cospetto della situazione. Tipo in quello di Malcuit: Ashley, la sua compagna, era in Francia quando il governo ha dichiarato la Zona Rossa e non è più riuscita a rientrare in città da Kevin: quarantena e isolamento, disagio duplice"