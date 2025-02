Ultime notizie SSC Napoli - Una opzione tattica che consentirebbe all'allenatore Antonio Conte di mantenere il suo abito attuale in casa Napoli, il 4-3-3, è Cyril Ngonge. Ne parla Tuttosport.

Il belga "pur essendo il secondo calciatore meno utilizzato in campionato, ha già giocato come esterno sinistro in Coppa Italia contro il Palermo, realizzando due gol in 12 minuti, mentre su quella fascia - in carriera - ha disputato 13 partite, realizzando 3 reti".