Nuovo look per Gattuso, quasi irriconoscibile. Scaramanzia? Di sicuro ha una convinzione...

Napoli Calcio - Le urla di Rino sono quelle del primo giorno al Napoli. La voce è in forma, c'è poco da dire. Sul campo numero uno di Castel Volturno, quello delle prove generali, Gattuso fa fatica persino a schierare due formazioni in campo.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

“Si è rasato quasi completamente la barba il tecnico calabrese e oggi si presenterà con un look inedito. Mai visto, forse prima. Anche nell'hotel che ha ospitato il Napoli c'era chi non lo ha riconosciuto. Chissà, forse anche una scaramanzia. D'altronde, serenità va cercando, anche se stasera arriva la Juventus di Pirlo che minaccia fuoco e fiamme. L'aria ormai è quella che è: opprimente per non dire livida, popolata di fantasmi al momento impalpabili da cui Gattuso fa però fatica a tenersi lontano. Gattuso sa bene che quella di stasera è occasione unica, proprio perché quella con la Juve è da sempre la partita dell'anno”.