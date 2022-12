Nela: "Ecco quale può essere il vero antagonista del Napoli! In diverse possono tentare la rincorsa"

Sebino Nela, ex difensore del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli è favorito, ma in diverse possono tentare la rincorsa. La Juve riavendo a regime Di Maria, Chiesa e Pogba, potrebbe continuare a crescere. L’Inter ritrova Lukaku e non può che migliorare, però il limite dei nerazzurri è che per vincere devono sempre giocare bene. Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il Milan. Loro hanno imparato a vincere anche partite “sporche”. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per decidere le gare”