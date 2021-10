Nations League, Mancini è andato sul sicuro nelle convocazioni. Gazzetta: Meret dentro nonostante sia tornato in campo solo ieri

Notizie Calcio - Nè Zaniolo, né Tonali. E neanche Lucca. La Nations League se la giocheranno quelli che hanno vinto l’Europeo. Le partite sono due in cinque giorni: Italia-Spagna il 6 a San Siro, poi il 10 finale o finalina. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Mancini è andato sul sicuro: solo 23 convocabili e il c.t. ha scelto di affidarsi allo stesso gruppo che si è arrampicato fino al tetto d’Europa. Fuori quattro, dentro uno Il calcolo è semplice: 22 dei 23 messi in lista erano a Londra l’11 luglio. Compreso Meret, aggiunto a Donnarumma e Sirigu nonostante sia tornato in campo solo ieri, in Europa League contro lo Spartak Mosca (non giocava dal 29 agosto), dopo la frattura a una vertebra lombare. In più rispetto alla finale di Wembley c’è solo Lorenzo Pellegrini, esclusi Castrovilli e gli infortunati Spinazzola, Belotti e Florenzi"