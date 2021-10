Napoli verso il rientro di tutti! Lobotka è pronto, Ounas non ha nulla di grave: il punto sugli infortunati

Napoli Calcio - Come sta il Napoli di Luciano Spalletti? Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa azzurra da recuperare c'è l'esterno offensivo Adam Ounas, che tuttavia non ha nulla di grave, mentre il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka – fermo ormai da oltre un mese – è pronto al rientro.

Qualche grattacapo Spalletti potrebbe averlo dietro perché Malcuit si è bloccato per un problema muscolare, mentre Ghoulam ormai è recuperato, ma bisognerà valutare con calma il minutaggio che gli consenta di trovare la forma migliore