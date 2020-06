Napoli versione estiva: dalla B vinta al cambio Di Fusco-Careca

Ultime notizie calcio Napoli - Sul "Mattino" interessante analisi sui numeri del Napoli in versione estiva. Si parte, infatti, dal 23 giugno del 1929, quando il presidente Ascarelli riuscì ad ottenere una promozione sia per gli azzurri che per la Lazio dopo uno spareggio conclusosi in parità. Nell'anno seguente appartiene la prima gara giocata a luglio e terminata con un pirotecnico 4-3 sul campo della Triestina con tripletta di Vojak. Nel 1962, il 17 giugno, gli azzurri vincono la Serie B grazie ad una vittoria di misura a Verona. Successivamente il campionato viene modulato per concludersi verso la fine di maggio e capiterà di arrivare a giugno inoltrato solo nella stagione 1988-89. Gli azzurri, in lotta con l'Inter fino a maggio, crollano nel finale e tra le partite di giugno si ricorda quella di Ascoli (persa 2-0), perché Bianchi fece entrare il portiere Di Fusco per Careca, in aperta polemica.

Antonio Careca Napoli