Napoli-Verona 1-1, la moviola di Gazzetta: nessun rigore su Mertens, decisione giusta di Chiffi

CALCIO NAPOLI - La moviola di Gazzetta per Napoli-Verona: "Al 24’, Insigne si incunea in area da sinistra, prova il dribbling di rientro sul destro e cade ma dopo l’intervento sul pallone di un difensore del Verona. Tutti corretti i tre cartellini gialli estratti da Chiffi nel corso del primo tempo. Al 54’ Udogie frana su Osimhen in ripartenza, giusto il giallo, ma non quello per Dimarco un minuto dopo, per un braccio alto su Lozano che aveva subìto una spinta fallosa dall’avversario. Al 59’, proteste del Verona sul gol di Rrahmani per un fallo a centro area su Gunter, per Chiffi e il Var Nasca in cuffia non c’è irregolarità. Al 69’, altro check sul controllo di palla da parte di Faraoni prima di segnare il gol del pari: ginocchio e non braccio. All’87’, proteste del Napoli per una spallata di Udogie su Mertens in area, Chiffi fa proseguire e per il tipo di intervento ci può stare"