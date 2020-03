Repubblica - Napoli, prevista trasferta blitz a Verona per tutelare i tesserati dal rischio contagio

Ultime Calcio Napoli - In attesa di capire se il match con il Verona verrà disputato o meno, la SSC Napoli torna oggi pomeriggio ad allenarsi a Castel Volturno. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto in casa Napoli.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gli azzurri da oggi cominceranno a prepararla con la massima concentrazione, senza tenere conto della possibile sospensione della serie A. Si naviga a vista e neppure il calcio purtroppo non fa differenza. Di sicuro, se il campionato non sarà fermato, il Napoli ha in programma per Verona una trasferta blitz: con partenza e ritorno nel minor tempo possibile. Ovviamente per tutelare i tesserati dal rischio del contagio".